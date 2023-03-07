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【電動車】威馬汽車：全力開展復工復產　逾百門店陸續恢復服務

股市 14:28 2023/03/07

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【電動車】威馬汽車：全力開展復工復產　逾百門店陸續恢復服務

擬借殼Apollo出行 （00860） 上市的內地電動車企威馬汽車屢傳經營困難問題，公司最新於微博表示，正全力開展復工復產，近期將有超100家經銷商門店陸續恢復常態化服務。

公司指，目前針對前期因供應鏈緊張造成部分用戶售後不便的情況，威馬在政府相關單位的支持下，已聯繫生產部門、經銷部門、售後備件外包存儲配送公司等，緊急調撥相關零配件盡快滿足用戶需求。

近期，公司於中國將有超過100家經銷商門店陸續恢復常態化服務，為用戶解決各類購車、用車問題。

【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

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編輯：姚卓然

港股 電動車 汽車 APOLLO出行（00860）
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