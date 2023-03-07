▲ 【三八婦女節】滙豐香港：女高管比例增至38.6%、高於集團平均 林慧虹：多元共融有利決策

明天3月8日國際婦女節，滙豐香港披露，至去年底，香港女高管比例達38.6%，較前一年度同期37.7%再增0.9個百分點。滙豐 （00005） 早前訂下2025年女高管比例提升至35%，而集團去年底女高管比例按年提高1.6百分點至33.3%，反映滙豐香港管理層在性別多元的程度，高於集團現有和目標水平。

滙豐香港整體員工的男女比例大致平均，女高管比例連續4年提高。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，多元共融一向是滙豐核心價值，事實上，研究證明多元共融對企業決策有莫大好處。經過同事努力，該行在這方面略見成績，未來會繼續改善多元比例，確保滙豐維持共融的環境和文化。

滙豐表示，已安排更多員工參與共融相關的培訓計劃，包括所有參與招聘的員工，必須接受有關如何摒除偏見的培訓，務求在招聘過程中吸引多元化的人才。同時，為配合員工在人生不同階段的需要，推動工作生活平衡，目前滙豐大部分職位已採用混合工作模式，並提供一系列具競爭力和家庭有善的福利。

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編輯：麥德銘