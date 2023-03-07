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曼聯領隊狠懲球員 迫聽對手慶祝大勝

環球社會熱點 14:12 2023/03/07

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英超球會曼聯（Manchester United）在周日（5日）「雙紅會」大敗予死敵利物浦（Liverpool）後，據悉領隊坦赫格（Erik ten Hag）出招嚴厲懲罰球隊，並揚言再有大敗便全隊貶去踢21歲以下賽事。

曼聯班主格拉沙家族傳「企硬」 賣盤價最少566億 【下一頁】

英國媒體引述消息人士指出，坦赫格賽後把全體球員留在更衣室，迫令他們聆聽對手及球迷慶祝大勝，要求球隊以此為推動力，確保未來不會再出現今場的大比數潰敗。

英媒稱坦赫格似乎怒氣未消，周一（6日）在訓練基地再次訓斥球員。他指球員夠幸運可以乘住隨隊巴士回去曼徹斯特，不用與付出「真金白銀」入場觀賽﹑親眼目睹大敗的客隊球迷一同回去。

    點擊圖片放大
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馬斯克傳有意收購曼聯 報價料最少逾400億 【下一頁】

坦赫格甚至威脅，如果球隊再有同類表現，他們將不會再有第二次機會，會將球員下放至21歲以下級別作賽。

據悉，坦赫格亦預告，球員將會更加頻繁與早前獲聘的體育心理師Rainier Koers會面，希望加強球員的心理狀態。

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責任編輯：吳漢培

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