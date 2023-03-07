▲ 【證監季報】證監會上季轉錄盈餘9800萬元 基金界單季吸資36億美元

證監會發布2022年10月至12月季報，隨港股去年末季成交回勇，證監會重新轉錄盈餘9800萬元，當季收入6.04億元，計入折舊後開支為5.06億元。計及年度首三季，證監會仍錄1.75億元虧損，而上年度同期盈餘3.72億元。

人手一直低於編制的證監會，至去年底員工人數為927名，較前一年增6名、較前一季度多18名，距離證監會年度目標人手編制為1022人，依然有明顯差距。

證監會：上季基金吸資36億美元

證監會季報又指，上季認可或註冊的投資產品的數目及種類大幅增加，期內認可58隻單位信託及互惠基金（包括33隻在香港註冊成立的基金）、一項與投資有關的人壽保險計劃、一項強制性公積金匯集投資基金及54項非上市結構性投資產品，以供在香港公開發售。季內，證監亦為12家新的開放式基金型公司註冊。

截至去年底，在香港註冊成立的基金的管理資產較按季增加11%至1,652億美元。季內錄得的淨資金流入約為36億美元，獲發牌提供資產管理的公司數目增加至2,069家。上市活動亦有所增長，遞交予證監會作審閱的新上市申請數目由29宗上升至36宗。

另外，證監會季內收到1,470宗牌照申請，較前季度少23%，當中包括1,427名人士及43家機構，並批准了59宗機構申請，其中46%為第9類（提供資產管理），39%為第4類（就證券提供意見）的牌照申請。

【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

相關文章：

【兩會2023】證監會雷添良：理財通參與度未及理想 建議盡快允證券公司代銷、擴產品範圍

【港股實名制】證監會提醒3月20日推「港股實名制」 未登記投資者「許沽不許買」

記者：麥德銘