奧巴馬太太回想淚別白宮 諷特朗普就職典禮「無咩人」

美國前總統特朗普（Donald Trump）於2017年上任，前一任總統奧巴馬（Barack Obama）太太米歇爾（Michelle Obama）近期出席播客節目，解釋她在特朗普就職典禮後不斷哭泣的原因，並解釋是因為一家人即將搬離生活8年白宮。米歇爾亦在節目中暗諷，特朗普就職典禮「唔多人」。

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米歇爾在即將播出的新一集播客節目《The Light Podcast》中表示，自己在就職典禮當日落淚，是因為自己一家將正式搬出生活8年的白宮。她指兩個女兒當時在白宮度過的時間，較任何其他地方都多，是她們真正明白家的地方，需要向所有工作人員和協助撫養兩人長大的人士說再見。

米歇爾亦在節目中表示，她在就職典禮期間發現，出席人士缺乏多元性，無法反映美國的社會。她形容，當日的舞台上缺乏「色彩」。米歇爾同時透露，不少人看見她落淚，但曾詢問她是否心情不佳。

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米歇爾亦有憶述家人搬離白宮的過程，指她登上空軍一號後就開始哭泣，並連續哭泣30分鐘，無法控制自己。她透露，當飛過國會大廈會揮手告別的是時候，發現就職典禮出席人數不是太多。

據悉，特朗普此前成指自己的就職典禮觀眾人士，是史上最多的一次。此前公布的圖片更被指經過編輯，令出席人數看起來更多。

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責任編輯：李俊儀