【解讀︱周大福1929】富瑞：周大福老臣子陳世昌辭任令市場意外　惟不影響集團中期目標　維持目標價18元

▲ 富瑞：周大福老臣子陳世昌辭任令市場意外 惟不影響集團中期目標 維持目標價18元

周大福 （01929） 老臣子陳世昌因私人原因辭任執行董事兼董事總經理（中國內地），本月底生效，內地業務將由執行董事兼董事總經理（企業及港澳與海外事務）黃紹基掌執。富瑞發表報告指，陳世昌辭任令市場意外，但相信這不會對集團中期目標構成大的轉變，即是改善集團的毛利率。

陳世昌辭任消息公布後，周大福周二（7日）股價一度跌近一成，低見14.1元，現跌5.6%，報14.72元。

料首兩個月同店銷售跌幅收窄

黃紹基在2021年4月前為中國內地業務的董事總經理，故相信是次人事變動對周大福影響不大。不過，富瑞表示，內地的同店銷售趨勢具有一些不確定性，截至去年底止第三財季的同店銷售下跌33%，跌幅大於集團指引的18%至20%。該行認為，這主要源於疫情因素，預期1月至2月中旬的同店銷售跌幅將較上一個季度收窄。

富瑞認為，短期周大福股價對內地同店銷售較為敏感，因其近期表現較同業疲弱。該行對周大福的目標價為18元，評級為「買入」。

由於周大福提前完成在內地開店7000間的目標，管理層將目光轉為盈利及回報。對於2024財年（截至明年3月底止）的業績指引，預期全年銷售增長低至中雙位數，毛利率及核心經營利潤率升50至100個點子，並料新增600至800間門店，其中一半為自營。

至於香港市場，隨邊境已重開，管理層預期2024財年的銷售及同店銷售有雙位數增長。

到2026財年，周大福目標毛利率要改善至25%，核心經營利潤達12%至13%。

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編輯：袁諾曦