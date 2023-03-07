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【中國經濟】瑞銀汪濤：內房春季現反彈　第二季中國GDP增長或見8%

宏觀解讀 13:29 2023/03/07

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【中國經濟】瑞銀汪濤：內房春季現反彈　第二季中國GDP增長或見8%

中國最新官方經濟增長預測為5%，瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤表示，市場普遍料2023年中國GDP增長5%至6%，官方目標5%屬務實水平，料今年主題包括經濟活動和消費正常化、內房政策轉向，而通脹會因經濟重啟而加快。瑞銀最新將中國GDP預測從4.9%上調至5.4%，以反映近期數據顯示內地經濟重啟速度較預期快。

汪濤預期，內地樓市今年將企穩反彈，隨去年一系列支援政策推出後，最快春季可見反彈，帶動整體經濟於第二季增長至高位，按年增長達7.5%至8%，但第三季及第四季則增長放緩，2022年低基數影響或延續至明年。

財政及貨幣政策方面，汪濤認為，中國將透過擴大專項債和基建投資支持經濟，賣地收入難以明顯增長，地方政府或需變賣資產解決財政壓力。

為減輕居民房貸壓力，瑞銀預期人行將下降貸款基礎利率（LPR）約10點子，以及降準50點子。在美元下半年走弱下，人民幣匯率年底料可升至6.8水平，較現有6.94水平為強。

相關文章：

【中國經濟】瑞銀汪濤：新政府上台後料有更多具體政策支持　調升今年中國GDP增長預測至5.4%

【兩會2023】人大代表冼漢迪：中國經濟將迎來強勁反彈

記者：宋佩恩

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