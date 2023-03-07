▲ 【業績｜航運股】海豐國際去年多賺約67%、末期息1.6元 集團：預計行業今年將面臨嚴峻挑戰

海豐國際 （01308） 去年的收入約為41.1億美元，按年增加約36.5%，利潤按年增加約67.2%至約19.4億元美元，毛利率升至約48.1%，按年升4.3個百分點。集團宣派末期股息每股1.6港元。

海豐國際半日升1.4%，報18.58元。連同中期股息2.4元及特別股息0.8元，全年共派4.8元，股息率達25.8厘。

集團集裝箱航運物流業務賺取的收入按年增加約37.5%至約41億美元。該增加乃由於來自集裝箱航運及延伸物流業務的集裝箱航運量按年增加約3.8%至3,261,939個標準箱；及平均運費按年增加約33.0%至每標準箱1,099.6美元的合併影響所致。

展望2023年，集團指，全球經濟增長總體動力不足，集裝箱船舶運力交付大幅增長，預計行業將面臨嚴峻挑戰。

【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

想知更多高息股消息？可留意【高息股】專頁

相關文章：

【業績｜航運股】海豐國際跌1% 首九個月收入增59%、集裝箱平均運費升55%

【高息股業績】太平洋航運末期連特別息再派26仙 稱見短期逆風

【兩會2023】ING彭藹嬈：中國今年GDP增長目標較市場預期為低 經濟焦點為ESG及科技發展

編輯：姚卓然