【英國新晉品牌】Nothing Ear（2）耳機　將於3月22日發布

英國倫敦科技品牌Nothing每次的推出的新產品都會帶予消費者驚喜，例如耳機Nothing Ear（1）及智能手機Nothing Phone（1）等早前亦撳起市場熱話，甚至被指有能力挑戰一眾科技巨頭如蘋果（Apple）。Nothing日前在官方Twitter正式確認，新一代耳機產品Nothing Ear（2） 即將在3月22日香港時間晚上11時正發布。

據Nothing公開首張Nothing Ear（2）的預熱圖，該耳機將延續以往風格，有昆蟲元素及透明設計。至於規格細節，Nothing 就未有透露更多。

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早前知名爆料人Steve H. McFly (@OnLeakds) 和SmartPrix亦發布了Nothing Ear（2）耳機諜照，顯示新耳機外觀與上代大致相同，只有一項細節改動：將降噪麥克風位置從耳機背面移到側面，估計與上代一樣支援主動降噪。另有外媒消息指，該耳機將支援雙裝置同時連接使用，提供高級EQ功能，配備ANC功能並且可調校強度。

責任編輯：張寶燕

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