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LV新廣告有藍白紅旗 烏方指控有支持俄羅斯侵略之嫌

環球社會熱點 13:00 2023/03/07

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正值巴黎時裝周，全球最大奢侈品集團LVMH旗下國際時尚品牌路易威登（Louis Vuitton，LV）上載廣告影片宣傳品牌時裝騷，卻意外引發爭議。烏克蘭指控廣告内有藍白紅三色旗幟及V字標誌，質疑LV有支持俄羅斯之嫌。但也有網民表示，藍白紅三色旗幟應代表法國國旗而非俄羅斯。

【俄烏戰爭】美國會議員稱烏索集束彈 改裝無人機襲俄軍 【下一頁】

LV於社交平台上載的廣告内，展示一面印上藍色、紅色和白色的大型旗幟，中間則有一個大V字。

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烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）周日（5日）批評LV的廣告，指控LV是展示俄羅斯國旗及俄軍象徵勝利的V字標誌。

他形容LV是專門服務俄羅斯暴發戶的上流時裝公司，選擇公開玩弄侵略的象徵。

法國和俄羅斯的國旗同樣採用了藍白紅三色，但LV廣告中的旗幟與法國國旗的排列順序較為脗合。LV位於巴黎的旗艦店至少由2014年起，就懸掛同款三色旗幟。

至於旗幟中間的V字標誌，該品牌早於1901年就開始使用。

2022年2月俄羅斯揮軍攻打烏克蘭後，LV成為首批撤出俄羅斯市場的主要時尚品牌。

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責任編輯：鄭錦玲

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