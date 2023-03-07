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阿聯酋增俄油接收量 疑助避西方制裁

環球社會熱點 12:25 2023/03/07

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中東國家阿聯酋被指從俄羅斯與烏克蘭戰爭後，持續增加接收俄羅斯原油數量，使俄國避過西方國家制裁。據悉，2022年11月起已有約150萬桶俄原油運往阿聯酋。

【俄烏戰爭】美國會議員稱烏索集束彈 改裝無人機襲俄軍 【下一頁】

路透社引述船運數據指出，作為全球最大油產國之一的阿聯酋於2022年初起已開始增加俄油接收量。油輪追蹤數據指出，阿聯酋的俄油進口量在俄烏戰爭爆發前夕已有增長。

能源分析公司Kpler的數據則指出，俄羅斯原油雖然僅在2019年起才首次運至阿聯酋，但貨運量於2022年4月後增加，並曾在同年7月至10月間一度停止。

【俄烏戰爭】俄僱傭兵團「瓦格納」：彈藥短缺前線恐崩潰 【下一頁】

Kpler與金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）終端機Eikon的數據亦確認，俄羅斯原油曾在去年11月運抵阿聯酋的Ruwais煉油廠，今年3月初亦有另艘油輪抵達當地。

不過，一名俄羅斯原油交易消息人士透露，俄油貨運只是「偶爾」（occasional）前往阿聯酋。

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責任編輯：吳漢培

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