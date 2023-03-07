▲ 【澳洲加息】澳洲連續10次加息 最新加至3.6厘、澳聯儲口風轉鴿？

澳洲聯儲局連續10次議息會議後決定加息，最新加息0.25厘至3.6厘，至2012年5月以來新高，符合市場預期。澳洲聯儲局表示，為了壓抑當地通脹，預期需要進一步政策收緊，較以往直言將繼續加息，論調有所緩和。當局又指，月度消費物價指數（CPI）數據顯示澳洲通脹已經見頂。

澳洲聯儲局稱，當地工資增長與通脹目標一致，並指近期數據顯示工資和物價互相推高的風險已經降低。

澳洲聯儲局連續加息10次後，當地息率累增3.5厘。

澳洲公布議息結果後，澳元短線走弱，每澳元兌美元一度跌穿0.67，最新報0.6710，即日跌0.3%。以港元計價，每澳元最新兌5.2669港元。

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編輯：麥德銘