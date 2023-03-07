▲ 【海港城業績】九倉置業去年基礎淨盈利減少5%、末期息減至0.61元 海港城商場營業盈利增6%

擁有海港城、時代廣場的九龍倉置業 （01997） 公布，去年基礎淨盈利減少5%至61.75億元，主要受到疫情困境及財務成本攀升影響。若計入投資物業重估虧損148.75億元，九龍倉置業股東應佔虧損88.56億元。九置宣派第二次中期息0.61元，減少4.7%，全年度派息1.31元則按年維持不變。

九置公布業績後，午後股價偏弱，最新跌0.6%，暫報44.45元。以此計算，公司現價周息率2.95厘。

集團收入下降22%，主要是分階段撤出非核心的發展物業分部所致。營業盈利和基礎淨盈利分別下跌2%及5%。九置解釋，商場租金處於近期低位，寫字樓則受累於全球經濟不穩，租賃需求尚未恢復，市場空置率上升及新供應充足亦對租金帶來更大壓力。

海港城商場去年收入持平

海港城去年整體收入（包括酒店）增加2%，營業盈利增加7%。其中，海港城商場收入持平，營業盈利增加6%，年底出租率微升至94%。寫字樓方面，市場競爭激烈，加上現有寫字樓供應飈升及新供應強勁，令競爭進一步白熱化，租賃勢頭仍然疲軟，但由於多間保險公司趁通關在即大規模承租，因而減輕了對海港城的衝擊，年底出租率微升至88%，期內收入增加3%，營業盈利增加2%。

酒店方面，由於長期缺乏旅客，馬哥孛羅香港酒店和港威酒店主要以服務本地市場來維持業務流量，去年年雖恢復營業毛利，但仍遠低於疫情前水平。九置指，過去3年嚴重倚賴本地市場的酒店業現正為接待旅客重臨做好準備，但卻面對人手短缺的挑戰。

時代廣場商場營業盈利下跌3%

時代廣場方面，在持續困難的市況下，競爭格局變得更具挑戰性，整體收入下跌12%。營業盈利增加1%。時代廣場商場不斷完善奢侈品商戶組合，並增加以千禧世代為目標顧客的新晉品牌組合，年底出租率因而上升至94%，但基於市場租金調整，收入下跌19%，營業盈利下跌3%。至於時代廣場寫字樓租戶則偏好細單位，年底出租率升至90%，收入增加4%，營業盈利增加7%。

荷里活廣場因當區需求持續，年底出租率上升至97%，收入及營業盈利下跌4%。

九置去年借貸成本增加5億元；受港元拆息（HIBOR）上升影響，年利率從上半年度的1.5厘，飈升至下半年度的3.5厘。

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編輯：陳韻妍