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【新股IPO】絕味食品計劃赴港上市　去年盈利料大挫逾七成

新股IPO 12:00 2023/03/07

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【新股IPO】絕味食品計劃赴港上市　去年盈利料大挫逾七成

內地連鎖滷製食品公司絕味食品（滬：603517）計劃赴港上市，擬在境外發行H股股份並在香港聯交所上市。

據有關人士透露，公司啟動H股上市主要是為加快推進全球化戰略，增強公司在休閒滷製品行業的綜合競爭力。目前，公司正與相關中介機構就本次H股上市的相關工作進行商討，具體細節尚未確定。

絕味食品2022年業績預告顯示，去年全年公司淨利潤為2.2億元至2.6億元，按年下降73.49%至77.57%，扣非淨利潤2.5億元至2.9億元人民幣，按年大跌59.7%至65.2%。市場調研顯示，公司去年仍然保持了門店穩步擴張的節奏，基本達成了年初對外宣稱的1000家至1500家門店的開店計劃，去年門店總數達到14921家，表年多1207家。

【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

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編輯：姚卓然

 

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