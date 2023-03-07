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【兩會2023】鄭志剛建議於河套地區設立「數據特區」　作數據跨境流通試驗田

宏觀解讀 11:58 2023/03/07

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【兩會2023】鄭志剛建議於河套地區設立「數據特區」　作數據跨境流通試驗田

全國政協委員、新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛認為，數字經濟是繼工業經濟後的新經濟形態，正在全面改變全球的競爭局，數據更被譽為新經濟時代的「貨幣」，香港是一個基建完備的資訊自由港，不但擁有多個海底光纜的登陸點，對數據出入境亦不設限制，輔以一國兩制的制度保障，有能力在確保國家數據安全的大前提下，發揮先試先行的作用，成為國家與國際間進行跨境數字流通和貿易的平台，協助內地數據「走出去」。

鄭志剛建議，在深港邊境的落馬洲河套地區設立「數據特區」，作為數據跨境流通的「試驗田」，試行有序的跨境數據雙向流通，配合人工智能超算中心等數字基礎設施的建設，讓內地符合一定標準的數據流通至該特區內，但暫時不能流出區外，同時讓來自香港或全球的數據也流入該區，與來自內地的數據進行對接、交匯。

香港可建立數據交易所

兩地經許可的企業、大學、智庫等單位可以進入特區，進行數據計算、分析、挖掘、轉換、應用等工作，開展面向世界的科技研發和商業應用；處理後的結果可帶走，但原始數據必須留在區內，通過上述安排，有助國家在風險可控的情況下，試驗跨境數據傳輸和互動。

鄭志剛又指，推動數據跨境合作、參與國際數據交易一直是國家的重點戰略，香港作為國際金融、貿易、法律仲裁中心，亦理應貢獻所長，建立一個面向世界的數據交易所，協助國家在保障數據安全的前提下開展數據貿易，建議國家有關部門與香港特區政府加緊合作，制定可供跨境交易的數據清單，以此作為推動數據跨境貿易的基礎。

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編輯：陳韻妍

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港股 人大政協兩會 出入境管制 一國兩制 落馬洲河套地區 鄭志剛 新世界 人工智能 新經濟 新世界發展（00017）
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