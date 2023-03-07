▲ 【新股IPO】AI機械人開發商達闥科技擬今年在港招股、集資39億元 曾被美國制裁而撤銷赴美IPO

外電引述消息人士指出，軟銀集團（Softbank）旗下願景基金及富智康 （02038） 有份投資的人工智能機械人開發商達闥科技（CloudMinds），計劃在港招股，集資最多約5億美元（約39億港元）。

報道引述消息指，達闥已就上市事宜跟中金及海通國際接洽，預期最快於今年內招股，但有關討論仍處於初步階段，集資規模及上市時間表仍可能有變化。

曾於2019年申請美國上市

達闥於2015年成立，業務主要是開發具有人工智能的機械人，可用於餐廳及酒店等場景，負責送餐、清潔及巡邏。達闥亦會替銀行、商場及交通運輸提供定制化服務，為其設置一個視覺平台。

達闥曾於2019年申請美國上市，安排行為花旗、摩根大通及瑞銀，但後來因為美國制裁，而撤銷上市申請。

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編輯：陳韻妍