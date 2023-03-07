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【未來旅遊】調查：未來10年4種旅客群誕生　全部竟離𣎴開科技？

商業 11:36 2023/03/07

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十多年前，我們沒想過有智能電話，沒想過隔空見面撳個掣就得，那時候太多的「沒想過」，今日都一一呈現我們眼前。同樣，旅遊方式都正在改變。

旅遊科技公司Amadeus委託全球研究機構Northstar Research Partners進行研究，針對15個市場、超過10000名旅客、專家訪談及580萬項資料，並運用心理變數區隔技術編製而成。調查透過研究改變轉化旅遊的未來力量，以及日益出現的旅客特性、行為和喜好，了解從現在起至未來10年，旅客的真正需要。

【二手銷售】Z世代重視環保　帶動二次銷售商機　實現商品永續循環？

調查指出，許多旅客將對新興科技保持開放態度，並想以更永續的方式旅遊。然而，有旅客擔憂科技應用所帶來的網路安全與資料隱私挑戰，因此產業必須攜手合作，以確保所有旅客都能從日新月異的科技中獲益。

4種旅客群也需客製化服務

活躍體驗者：對生活和旅遊採取「試試看再說」的做法，其中44%的人沒有子女，且擁有中至高收入及彈性工作選擇，因此能輕鬆探索世界。他們奉行人生只有一次 （YOLO）的生活態度。比起其他旅客，他們較依直覺行事，因此成為2033年的「反規劃者」，喜歡意料之外且更令人興奮的住宿體驗。這群人也對科技持開放態度，其中許多人期待在機場環境中使用人工智慧（AI）技術。

回憶製造者：這個族群以更簡單的方式旅行，製造回憶並造訪各地。其中44%的人年齡為42歲以上，他們把人放在第一位，較少關心科技和永續議題，並習慣以現有的方式旅遊。然而，盡管他們對科技缺乏信任，卻對虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）預先導覽覺得新奇；他們大部分在訂購旅遊行程前，希望先使用VR導覽增進了解。

旅遊科技影響者：包括現今的年輕商務旅客，他們以前瞻視角展望未來生活。其中48%的人是32歲以下，擁有科技的多寡象徵著他們對未來的觀點。許多人想以環保永續方式旅行，惟似乎更在意的是旅行方式中涉及的環保永續選擇，而非他們將住在哪。

開拓探險者：往往過著較快速的生活，不斷在尋找下個探險之地。他們的生活總是行程滿檔，82%的人年齡介於23至41歲。他們喜歡規劃惟不怕承擔風險，且樂於嘗試新體驗。這個族群相較於其他族群更願意依環保永續考量做決定。在2033年，無論是採用加密貨幣或在虛擬實境的環境中，他們也能十分放心自在地使用各種支付方式。

Amadeus亞太區旅遊業務執行副總裁暨董事總經理Javier Laforgue表示，展望未來，「活躍體驗者」想要的，與「回憶製造者」明顯不同。科技隨著AI、生物辨識科技和元宇宙的發展而進步，無論是追求速度 、舒適性、安心或新奇刺激的旅遊體驗，我們都能提供更多符合不同類型旅客需求，更客製化的旅程。」

責任編輯：楊嘉軒

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