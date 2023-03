巴黎聖母院2024年底重開 時隔大火未夠6年

法國官員周一(6日)確認,巴黎聖母院修復速度夠快,可以在2024年12月時重開,和總統馬克龍(Emmanuel Macron)火災後訂立的目標一致。負責修復項目的陸軍上將Jean-Louis Georgelin表示,於火災中倒塌的標誌性尖頂將於今年內重建,並形容其回歸是成功修復的象徵。

但法國文化部長馬拉克(Rima Abdul Malak)表示,重開並不代表所有工作屆時都會完成,指2025年時仍需進行部分翻新工作。她指明年巴黎奧運期間,遊客可以全新方式參觀巴黎聖母院,包括虛擬表演等,料將有助巴黎旅遊業。

巴黎聖母院修復工作已於去年開始,此前當局一直在加固其結構,為修復工作做準備。巴黎聖母院始建於12世紀,法國當局決定按原貌修復,其中包括建築師Eugene Viollet-le-Duc在19世紀設計的93米尖頂。負責修復項目的官員Philippe Jost強調,當局堅持採用中世紀的材料和建築方法。

另外,一個名為《巴黎聖母院:建築中心》(Notre-Dame de Paris: at the heart of the construction site)的展覽將於當地時間周二(7日)開始對外開放。民眾可以免費參觀,展覽內容包括現場修復工作進度,和教堂原有藝術品等。

責任編輯:李俊儀