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巴黎聖母院2024年底重開 時隔大火未夠6年

環球社會熱點 11:32 2023/03/07

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法國官員周一（6日）確認，巴黎聖母院修復速度夠快，可以在2024年12月時重開，和總統馬克龍（Emmanuel Macron）火災後訂立的目標一致。負責修復項目的陸軍上將Jean-Louis Georgelin表示，於火災中倒塌的標誌性尖頂將於今年內重建，並形容其回歸是成功修復的象徵。

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但法國文化部長馬拉克（Rima Abdul Malak）表示，重開並不代表所有工作屆時都會完成，指2025年時仍需進行部分翻新工作。她指明年巴黎奧運期間，遊客可以全新方式參觀巴黎聖母院，包括虛擬表演等，料將有助巴黎旅遊業。

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巴黎聖母院修復工作已於去年開始，此前當局一直在加固其結構，為修復工作做準備。巴黎聖母院始建於12世紀，法國當局決定按原貌修復，其中包括建築師Eugene Viollet-le-Duc在19世紀設計的93米尖頂。負責修復項目的官員Philippe Jost強調，當局堅持採用中世紀的材料和建築方法。

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另外，一個名為《巴黎聖母院：建築中心》（Notre-Dame de Paris: at the heart of the construction site）的展覽將於當地時間周二（7日）開始對外開放。民眾可以免費參觀，展覽內容包括現場修復工作進度，和教堂原有藝術品等。

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責任編輯：李俊儀

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