▲ 【日圓走勢】德銀：若兩因素同時出現，每百日圓兌港元恐見9算 日圓潛在升幅高達60%

市場對美國加息預期存分歧，德意志銀行認為，若美國聯儲局開始減息，同時日本央行實施貨幣政策正常化，日圓有機會較現水平有60%上升空間，意味日圓兌每美元將升見85水平，每百日圓兌港元則見9.1算。

日本央行料不會在今年第三季前改變貨幣政策

德銀表示，現時日圓較其合理公允價值低約30%，若日本央行決定採取貨幣政策正常化舉措，日圓將會上升，而日圓會否升到85水平，則要視聯儲局放寬貨幣政策的力度，惟減息並非市場目前的基本預測，而且聯儲局官員早前反覆強調，將會把利率維持在高位一段更長時間。

日本央行行長黑田東彥將於本周五舉行其最後一次議息會議，市場預期，黑田東彥的繼任人植田和男不會在今年第三季前改變貨幣政策，但隨全球通脹升溫，日本央行放棄孳息曲線控制的可能性愈來愈大。

日圓今年來累跌3.6%

德銀指，若日本央行放棄孳息曲線控制，並逐步縮減量化寬鬆規模，日本十年期國債孳息的合理值為1.5%至1.6%，假若央行進一步採取全面正常化的貨幣政策，債息則會升到2%至2.5%水平。

日圓今年來累跌3.6%，為十國集團（G10）中，表現第二差的貨幣。

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編輯：陳韻妍