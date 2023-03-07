【券商點睇】電站建設項目毛利率提升 新特能源併網發電增

興證國際認為，新特能源（01799）目標今年硅料產量23萬至24萬噸，按年增長82.7%至90.6%，有望以量補價，同時指引電站運營業務新增並網容量大幅增長。按分部估值法給予公司目標價20.41元，對應今年的預測市盈率為2.4倍，維持公司「增持」評級，建議投資者關注。

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該行指出，公司的硅料產能大幅擴充，今年產量彈性大。公司去年底有效產能達20萬噸，按年增長203%。此外，公司昌吉准東一期和二期各10萬噸硅料分別有望在今年上半年、明年底前投產，屆時公司硅料總產能40萬噸。基於此，公司目標今年硅料產量23萬至24萬噸，按年增長82.7%至90.6%。

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該行指出，去年公司新增獲取風能、光伏項目指標超過6GW，並在江西、山東、河南、陝西落地戶用光伏業務，年內完成並確認收入的風光建設項目裝機量2.3GW。期內，ECC業務的毛利率提升6.4個百分點至19.6%，主要因風機單瓦價格下降且單機容量增大、風電建設成本降低，同時部分風光項目資源優質。公司目標今年確認收入的風光建設項目裝機量2至3GW。

另電站運營BOO項目新增併網規模有望大幅增長。去年新增併網發電的運營項目裝機量約350MW，其餘在建項目預計今年併網。截至去年底，公司BOO項目累計併網規模2.61GW，目標今年底達3.5至4GW，也即在今年內新增併網890至1,390MW，按年增長150%以上。

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責任編輯：林衛