TikTok在美國面臨新訴訟 多州憂損害兒童青少年心理健康

美國45州總檢察長周一（6日）入稟田納西州法院，要求法院下令社交平台TikTok提交資料，澄清該公司是否從事損害尤其兒童及青少年等用戶心理健康的詐騙行為。

美國參議員將推跨黨派新法案 為封殺TikTok鋪路 【下一頁】

加州、馬薩諸塞州和田納西州等八個州，去年起針對TikTok展開跨黨派調查，重點為TikTok是否危害年輕人及違反各州消費者保護法。

佛羅里達州總檢察長穆迪（Ashley Moody）表示，各州正尋求審查TikTok的內部通信。文件内提到，TikTok未能以内部員工通訊的形式保留潛在相關證據，更阻礙各州調查。

TikTok近期努力鞏固公眾形象，上周表示正開發一種工具，容許父母限制子女在平台上觀看包含部分字眼或標籤的內容。

美成年人每日料睇TikTok近1小時 迫近Netflix 【下一頁】

美國眾議院外交事務委員會上周通過法案，授權總統拜登（Joe Biden）禁止TikTok，目前有待參眾兩院表決。有參議員也將推出跨黨派法案，為封殺TikTok等涉及外國技術的平台鋪路。

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責任編輯：鄭錦玲