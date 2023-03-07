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【券商點䏲】視頻號上綫帶來新增量 解構微盟成長空間

股樓投資 11:01 2023/03/07

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天風證券發表微盟（02013）的研究報告，分析公司的成長邏輯有二。第一，大客化戰略，即高客單、高留存、高增購。相比中小商家，大客戶經營穩定、付費意願強、續簽率高、成本更優，能夠為微盟帶來穩定的業績增長。2020年12月，微盟推出TSO全鏈路營銷增長解決方案戰略，幫助企業構建數字化營銷、數字化系統、數字化運營三大能力。

【同場加映】青姐話：美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

第二，不斷拓展流量渠道，加速推進在不同行業、不同場景中的滲透。除騰訊（00700）系，公司與抖音、快手（01024）、小紅書等流量平台對接。開發者依托微盟雲打造技術中台，通過生態聚合、協同、賦能驅動商家和ISV實現雙贏。投資生態上，微盟將通過公司直投、兼並收購、產業基金等方式拓展業務邊界。

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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天風證券認為，微盟的業務自去年第三季以來持續改善，防疫措施調整有利於公司業務持續恢復，騰訊視頻號上綫有望帶來新增量。截至今年2月21日，彭博一致預期公司2022至2024年收入為21億元（人民幣，下同）、26億元和31億元，淨利潤分別為-10億元、-3億元和1億元，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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微盟集團（02013） 買入 港股 中國

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