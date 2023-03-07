【券商點睇】兩翼業務表現亮眼 中國鐵塔增速或超預期

國泰君安報告指，維持中國鐵塔（00788）的目標價1.02元，以及投資評級為「收集」。該行預測公司2023至2025年的每股盈利為0.053元（人民幣，下同）、0.063元和0.075元，考慮到快速發展的「兩翼」業務，即面對社會的智聯業務和能源業務，「兩翼」業務的增速有望超出市場預期。

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該行認為，中國鐵塔去年業績符合預期。期內，收入按年增長6.5%，而股東淨利潤增長19.9%。根據新的服務協議，現有訂單的折扣和新訂單的共享折扣率上升，將對鐵塔業務的收入產生負面影響，預計今年塔類業務收入將錄得小幅下滑。但由於5G網絡擴張穩定，該行預計該業務將在明年及之後恢復小幅增長。

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目前，鐵塔智聯業務的站址數僅佔塔類站址數的一小部分，在數字中國規劃等政策的支持和垂直行業巨大的市場需求下，國泰君安預計，智聯業務將進一步擴展到更多領域和更深度的業務合作。此外，智聯業務將繼續從單純提供站址資源向提供綜合信息服務轉型，將通信塔、通信機房升級為數字塔、數字機房，持續提升單站價值。另旗下能源公司目前入選國資委雙碳改革企業，有望在雙碳目標背景下，立足自身優勢，繼續鞏固在換電市場的龍頭地位，同時發揮屬地化優勢拓展備電業務。

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責任編輯：林衛