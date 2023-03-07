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上月私樓預售樓花「零申請」　近一來年首見

股樓投資 11:05 2023/03/07

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樓市交投氣氛好轉，近期發展商亦加快推售全新項目，但據地政總署最新資料顯示，上月並無私人住宅項目入紙申請預售樓花同意書，是去年2月以來，再現「零申請」，而期內錄得的一宗申請個案，為房協的觀塘安達臣道項目，位於安禧街18號，涉及422伙。

上月沒有私人住宅項目入紙申請預售樓花同意書，相信庫存太多可能是其一原因。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，目前已批出預售樓花但尚未發售新盤的單位總數逾13,600伙，當中只有約600個是2021年或以前批出項目，近13,000伙為2022年至今新批出的項目，佔逾九成半。他預計，隨着樓市全面復常，發展商將加緊步署新盤推售，估計此批項目將優先登場，令已批預售但未售單位的數目，有望由高位回落。

上月有2項目獲批預售樓花同意書，共提供779伙，包括星星地產（01560）旗下元朗雨後，以及會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS第3B期，前者提供335伙，預計今年12月落成，後者則涉444伙，預計明年6月落成。

延伸閱讀【單位直擊】親人是講價高手 出馬與業主長途電話「隔空」講價 成功725萬購芊紅居三房戶【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

預售樓花同意書 一手市場 劉嘉輝（美聯） 地政總署 美聯物業 二手市場

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