上月私樓預售樓花「零申請」　近一來年首見

樓市交投氣氛好轉，近期發展商亦加快推售全新項目，但據地政總署最新資料顯示，上月並無私人住宅項目入紙申請預售樓花同意書，是去年2月以來，再現「零申請」，而期內錄得的一宗申請個案，為房協的觀塘安達臣道項目，位於安禧街18號，涉及422伙。

上月沒有私人住宅項目入紙申請預售樓花同意書，相信庫存太多可能是其一原因。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，目前已批出預售樓花但尚未發售新盤的單位總數逾13,600伙，當中只有約600個是2021年或以前批出項目，近13,000伙為2022年至今新批出的項目，佔逾九成半。他預計，隨着樓市全面復常，發展商將加緊步署新盤推售，估計此批項目將優先登場，令已批預售但未售單位的數目，有望由高位回落。

上月有2項目獲批預售樓花同意書，共提供779伙，包括星星地產（01560）旗下元朗雨後，以及會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS第3B期，前者提供335伙，預計今年12月落成，後者則涉444伙，預計明年6月落成。

延伸閱讀【單位直擊】親人是講價高手 出馬與業主長途電話「隔空」講價 成功725萬購芊紅居三房戶【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映 【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

同場加映 長沙灣大變天 新商住區崛起釋放土地價值

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機