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【俄烏戰爭】美國會議員稱烏索集束彈 改裝無人機襲俄軍

環球政治 10:53 2023/03/07

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美國兩名國會議員聲稱，烏克蘭曾向華府索取被多國禁用的武器「集束彈」，希望用以改裝無人機攻擊俄軍。議員表明，美方不會同意要求。

【俄烏戰爭】俄僱傭兵團「瓦格納」：彈藥短缺前線恐崩潰 【下一頁】

民主黨眾議院軍事委員會成員克勞（Jason Crow）及史密斯（Adam Smith）表示，基輔政府促請國會議員向美國政府施壓，同意援助MK-20集束彈。MK-20能用以空中投擲，能夠單獨從無人機發射。

二人指烏方自上月的慕尼黑安全會議後，一直呼籲美國國會要求政府同意援助集束彈。據悉，烏軍希望利用集束彈，讓他們在烏東戰事取得優勢。

【俄烏戰爭】俄軍傳武器嚴重不足 士兵用鐵鏟攻擊 【下一頁】

兩名國會議員認為，烏軍希望用集束彈阻擋俄軍數月來﹑針對巴赫穆特（Bukhmut）的「人潮攻勢」。史密斯指烏軍認為，MK-20具備更佳裝甲穿透能力，更能打擊俄軍。

克勞則表明，只要烏方確保替換集束彈內的炸藥，並改用以非集束攻擊部署，他或會支持向烏克蘭提供有關武器。惟史密斯明言，拜登（Joe Biden）政府不會同意援助集束彈。

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責任編輯：吳漢培

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