【阿里巴巴9988】阿里巴巴彈4%　淘特回應團隊大部分人員合併到淘寶：業務有調整、不會併入淘寶

▲ 【阿里巴巴9988】阿里巴巴淘特回應團隊大部分人員合併到淘寶：業務有調整、不會併入淘寶

據內媒報道，市傳「阿里巴巴 （09988） 旗下 淘特團隊大部分人員合併到大淘寶」、「淘特App處於半放棄、半維護狀態」，淘特相關負責人回應指，淘特一直堅持做源頭直供，培育 生產廠家對消費者（ M2C）模式，而淘特App會一如既往服務好用戶，淘特也不會合併到淘寶。

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該負責人又指，淘特今年正在繼續加碼產業帶，會有更多小二直接工作在產業帶，由此帶來一些業務調整，不是甚麼戰略變化。

公開資料顯示，「淘特」由阿里巴巴旗下淘寶特價版APP更名而來。 2020年3月25日，阿里旗下淘寶特價版正式上線。 2021年5月20日，「淘寶特價版」正式宣布品牌升級，更名為「淘特」。

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編輯：姚卓然