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【阿里巴巴9988】阿里巴巴彈4% 淘特回應團隊大部分人員合併到淘寶：業務有調整、不會併入淘寶
股市 10:39 2023/03/07
據內媒報道，市傳「阿里巴巴 （09988） 旗下淘特團隊大部分人員合併到大淘寶」、「淘特App處於半放棄、半維護狀態」，淘特相關負責人回應指，淘特一直堅持做源頭直供，培育生產廠家對消費者（M2C）模式，而淘特App會一如既往服務好用戶，淘特也不會合併到淘寶。
阿里巴巴彈4%，報90.8元。
該負責人又指，淘特今年正在繼續加碼產業帶，會有更多小二直接工作在產業帶，由此帶來一些業務調整，不是甚麼戰略變化。
公開資料顯示，「淘特」由阿里巴巴旗下淘寶特價版APP更名而來。2020年3月25日，阿里旗下淘寶特價版正式上線。2021年5月20日，「淘寶特價版」正式宣布品牌升級，更名為「淘特」。
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編輯：姚卓然
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