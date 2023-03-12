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【人工智能】AI與人類共生　輔助減輕工作壓力

10:00 2023/03/12

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機械人的角色是解決企業人手短缺的問題，以及改善人類的工作質量，而不是取代人類的工作。（陳卓賢攝）

AI會否取代人類工作，一直是備受爭議的話題。對於AI機械人和人類的關係，Tobot Solution行政總裁王嘉敏提倡要建立「不或缺、不取替」的共生時代，強調機械人的角色是解決企業人手短缺的問題，以及改善人類的工作質量，而不是取代人類的工作。

【人工智能】AI機械人租用24月買斷　吸客試用

「大寶」派飛叫號 「小寶」帶位

她舉例，有經營餐飲業的商業夥伴反映，現時業界請人非常困難，以酒樓接待員（知客）為例，由於人手不足，一人隨時要兼負「派飛」、「叫號」及「帶位」等工作，尤其近期防疫措施放寬，食客愈來愈多，這為知客帶來更沉重的壓力和疲勞。

為紓緩以上情況，該公司向酒樓提供名為「大寶」和「小寶」的機械人。當負責派飛及叫號的大寶呼叫某號碼時，持該號碼票的客人只需使用二維碼（QR Code）向大寶確認，接着小寶就會前來帶位，引領客人到適當的枱號就坐。

【物流科技】「自動導向車」取代人手　增管理效率

人力夥拍機械人 提升形象效率

王嘉敏表示，機械人的角色是取代原先人手的刻板工作，例如重複的派飛和帶位，知客的角色則仍有保留需要，因為這可解決她集中進行協調、關顧和服務茶客等人性化的工作。只要兩者互相合作，就能在營運效率及品牌形象上，帶來一定提升，更重要是能夠減輕員工負擔。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】展覽集團磨拳擦掌　盼疫後生意增2成

記者：陳卓賢

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