【餐飲市道】意大利餐飲集團疫下擴展　料今年生意復9成

Giovanni Pina與Caffe Milani兩個意大利餐廳品牌同時於2020年尾開業，疫情期間，營業額比預期低5成，每月都要蝕數十萬元，壓力巨大，但集團並沒有因此放棄，反而是趁勢於將軍澳及荃灣等民生區租舖做地區生意，同時又與網購平台合作，推出Staycation加餐廳美食套餐，提升營業額。集團期望，今年稍後時間生意額將會恢復8至9成。

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燈飾與餐飲，看似是風馬牛不相及的生意，但偏偏都是樂施達（香港）有限公司（Luxtek）的香港業務。「我們老闆Tony Yim因為燈飾生意，經常都要往返香港與歐洲，他尤其鍾情意大利的文化、藝術和生活品味，包括Giovanni Pina的甜品。」樂施達總經理毛宇峰（Tommy）說。

Giovanni Pina創立於1920年，至今已由家族第三代傳人主理，主打意式蛋糕、雪糕及烘焙產品等，香港店並有提供主食。「當時Tony很想將Giovanni Pina的甜品帶到香港，二人一拍即合，2019年開始在香港籌備開業。」為了提供傳統意大利口味，中央工場所有設備都購自意大利，單是用作烘焙的焗爐及製作Gelato的工具就花了100萬元，「全部設備總共用了500萬元。」

投資數字還不止於此，「有好的意式甜品，我們還想配合好的咖啡」，於是集團又在意大利科莫區引入起源於1937年的咖啡豆品牌，咖啡用於Giovanni Pina之餘，還開設了咖啡店Caffe Milani，兩間店的定位有點不同，「Giovanni Pina由簡單午餐、下午茶到正式的意大利晚餐都有，人均消費是200至600元；Caffe Milani則主要提供咖啡、蛋糕小吃等，人均消費為60至120元。」樂施達市場推廣及營銷經理Andrea Scarduelli解釋道。

疫下開業失預算

一切準備就緒，兩個餐廳品牌同時於2020年尾開業，正值疫情之際。「我們以為疫情會在2021年中完結，」可惜人算不如天算，疫情令他們大失預算，「生意很差，營業額只及我們預期的50%」，當時兩個品牌合共有4至5間舖，每個月蝕數十萬，壓力可想而知；不過疫情亦有如雙刃劍，帶給Luxtek機遇，「因為結業潮令競爭對手減少，所以在餐廳選址方面，我們可以有更多選擇。」集團在將軍澳、荃灣等民生區繼續擴張，「疫情對遊客區餐廳影響較大，民生區比較容易做生意。」Tommy說。

疫情同時局限了宣傳的方式，「我們將宣傳都投放到網上，例如是Facebook和Instagram。」此外，他們又和Klook和KKday合作推出套餐，「購買套票的客人可以在Rosewood酒店住一晚，以及來我們餐廳吃一頓晚餐。」這一招成功吸引喜歡宅度假的消費者，為網購平台、酒店和餐廳帶來三贏的局面。

冀下半年營業額升9成

疫情期間還有一個問題要解決：原材料物流，「意大利那邊因為疫情影響，延緩了原材料供應」，為免影響麵粉、咖啡豆等輸港，所以集團在香港的貨倉增加了存貨，「在正常情況下，我們只會在貨倉囤積40至60天貨，但在疫情期間，我們會額外貯存多30至45天貨。」

時至今日，Luxtek可說是苦盡甘來，在剛過去的聖誕節，生意額比前年同期上升20%，春節更加明顯地提升了50%，Tommy表示，他們仍然看到好整體方向，預計下半年營業額會恢復8至9成，「通關之後現時還在熱身階段，旅客需要辦簽證和計劃行程等，待今年的長假期，包括5月勞動節、8月暑假及10月國慶，我相信營業額會有所提升。」

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本報記者：歐陽佩

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