【人工智能】AI機械人租用24月買斷　吸客試用

▲ Tobot Solution行政總裁王嘉敏認為，香港市場對AI機械人的認知水平及接受度普遍不高，如何令客戶願意接觸及試用產品，無疑是大挑戰。（陳卓賢攝）

人工智能工具ChatGPT橫空出世，令大眾意識到AI時代的降臨，各行業也開始思考如何善用科技來優化業務，同時解決人力資源的難題。

香港初創Tobot Solution透過開發AI技術，提供客製化的機械人解決方案，成立一年已將業務拓展至餐飲、教育及醫療等行業。

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相比起中國內地及日本市場，Tobot Solution行政總裁王嘉敏認為，香港市場對AI機械人的認知水平及接受度普遍不高，如何令客戶願意接觸及試用產品，無疑是大挑戰。因此在制定市場策略時，她會從不同行業的痛點入手，以「落地」方案解決客戶的實際問題。

她坦言，初創要進軍不同行業非易事，所以該公司會與各行業的資深經營者合作，以商業夥伴模式，與他們直接對話和討論，深入認識該行業的運作流程及了解其中的經營難處。

業務拓至餐飲 教育醫療行業

同時，Tobot Solution也會借助商業夥伴的銷售網絡，讓其產品及解決方案更易觸及目標客戶群，以節省宣傳推廣的成本和時間。王嘉敏表示：「我們會充當技術顧問，藉科技幫助商業夥伴們解決市場痛點，從中更了解市場真正的需要，並設計相應的解決方案迎合需求，達至互惠互利的雙贏效果。」

她舉例，有一位合作夥伴是智能圖書櫃製造商，其客戶則是公共圖書館，為優化運送圖書流程，Tobot Solution就為他們提供圖書櫃自動化的解決方案，利用AI機械人運送圖書、協助圖書館管理員將書上架。

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這次合作一方面開拓了該公司參與政府項目機會，另一方面也提高了旗下AI機械人的潛力和可能性，日後可將類似的解決方案應用於其他商業夥伴或客戶身上，例如學校圖書館等，這對企業的實力和品牌形象都生色不少。

至於如何吸引客戶踏出第一步「試用」機械人，該公司就推出「租用後可買斷」的彈性銷售套餐。例如，客戶可以繳交月費的形式租用機械人，讓他們嘗試在自己的餐廳試用，實際了解機械人對其營運帶來怎樣成效和影響。

試用期間，客戶可隨時反映意見，例如想加強機械人的靈敏度或速度等，甚至是加入一些新功能，該公司都會與客戶研究並編製適合的程式，作出安排和調整，去解決不同的現實問題。

按客戶意見 調整功能解痛點

王嘉敏表示，即使客戶試用後發現機械人不適用，也可隨時終止租用，這對一開始就買下整部機械人的風險成本低得多；當租用滿24個月後，實際上已等同買斷一部機械人，這無論是站在客戶抑或該公司的立場，這都是「進可攻、退可守」的理想方案。

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她深信，這種銷售方法也是「概念驗證」（Proof Of Concept，POC）的重要一環，因為客戶是實際的用家，他們的意見正是機械人「落地」應用的重要經驗。同時，試用機械人的過程，也是對客戶的一種「訓練」（Training），讓他們理解和習慣如何使用機械人，這對機械人市場發展都會帶來裨益。

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記者：陳卓賢