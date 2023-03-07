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【港股市況】三桶油升4%至5%齊破頂　阿里巴巴升逾4%　恒指400點觸二萬一（不斷更新）

股市 10:18 2023/03/07

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港股市況不斷更新

港股今早平開。阿里巴巴 （09988） 升2%，美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌近0.1%，恒生指數輕微高開3點，開報20606點，科指跌不足0.1%，報4175點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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    +3
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即市走勢︰

【10：18】港股升400點，觸21000點。

【10：10】恒指升穿50天綫（約20947點），報20988點，升385點。三桶油最新升逾4%至5%。

【10：08】阿里巴巴 （09988） 升逾4%，騰訊 （00700） 升0.8%，美團 （03690） 轉升0.1%。

【10：07】恒指升329點，報20932點。

【10：06】中海油 （00883） 升逾5%，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升逾4%。

【10：04】大市短綫拉升，恒指最新升約208點，報20811點，科指升0.5%，報4200點。

【10：02】周大福 （01929） 跌9%，低見14.1元。

【10：02】三桶油升幅分別擴大至3%。

【09：57】【吉利175】吉利彈高近2%　2月總銷量按年升約39%至10.9萬輛　綜合首兩個月仍下滑

【09：55】兗礦能源 （01171） 發盈喜，料去年多賺近9成，股價升近5%，高見24.55元。

【盈喜｜能源股】兗礦能源料去年純利按年升近9成　受惠煤炭價格高企及成本管控

【09：50】港股維持上落格局，恒指最新再度轉跌26點，報20576點，科指跌0.7%，報4147點。

【09：46】中字頭股續向上，中車 （01766） 、中鐵建 （01186） 分別升2%破頂。

【09：42】大市升幅擴大至近100點，高見20693點。

【09：41】越秀交通基建 （01052） 績後向下，跌幅擴至逾8%，低見4.27元。

【09：39】三桶油續造好，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升2%，中海油 （00883） 升逾1%，齊齊破頂。

【09：36】電視廣播 （00511） 再升逾7%，高見6.92元。

【09：35】周大福 （01929） 早段跌半成，低見14.74元。

【周大福1929】周大福老臣子陳世昌因個人原因退任　內地業務職責將交予黃紹基

【09：34】大市回升約20點，報20623點。

【09：31】港股開市後轉跌約60點，報20543點，科指跌0.6%，報4153點。

【09：25】越秀交通基建  （01052） 去年盈利按年跌69.1%至4.5億元人民幣，末期息削75.6%至0.1港元，股價今早低開4%。

【業績︱公路股】越秀交通去年少賺69%、末期息0.1元　現價股息率跌至4.3厘　春運期間公路車流量較疫前增雙位數（第二版）

【09：23】澳博 （00880） 績前發盈警，預期去年應佔虧損擴大至約78億元，股價今早低開逾2%。

【盈警︱濠賭股】澳博周三公布業績前緊急發盈警　受累12億減值費用　料去年虧損達78億

【09：21】阿里巴巴 （09988） 升2%，美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌近0.1%，恒生指數輕微高開3點，開報20606點，科指跌不足0.1%，報4175點。

【美團3690】美團據報調整網約車業務　轉入美團平台、減少資源和人力投入

【09：12】期指開報20620點，升3點。

【08：50】恒指黑期跌17點，報20585點，道指期貨升20點，報33471點。

【08：34】德國據報5G網絡擬禁用華為、中興通訊部分部件

【08：01】【業績】攜程去年扭虧為盈、淨利潤14億元人民幣　上季賺20.6億元人民幣

【08：00】【影視股】專訪：歡喜傳媒：低成本投《滿江紅》豐收　加快投資計劃

【07：49】【生科股】康方生物：已收齊Summit Therapeutics合共5億美元款項　大幅充盈在手現金

【07：45】【Morning精點】消息：警方龍尾村檢取殘肢、DNA檢測證與蔡天鳳脗合｜裸女服侍攝理教教主洗澡片段曝光

【07：45】港股ADR收報20571點，跌32點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報58.4元，較港收市價高0.25元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報362.19元，較港收市價低0.81元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.94元，較港收市價高0.69元或0.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場觀望儲局主席鮑威爾周二（7日）及周三（8日）出席的兩場國會聽證會，以及周五關鍵的勞工數據前，美債息轉升，納指回吐 ，道指升勢縮窄。道指曾升181點，最終收升40點，報33431點；標指升2點，報4048點；納指則跌13點或0.11%，報11675點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升36點　阿里美股高港1%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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