【恒指夜期+ADR】夜期收市跌270點　再聞加息響　騰訊美團ADR低港2%（不斷更新）

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鮑威爾講話重點，是暗示或會重新加速加息0.5厘，另一個重點是出手術重手加息，可先帶動通脹預期下降，但市場則重美國加息或超預期，打擊經濟增長，夜期收市跌270點，收報20314點。中概股指數跌3%，收報7209點，騰訊及美團ADR低港約2%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 134.71 -2.3% 騰訊ADR 351.60 -1.5% 滙豐ADR 58.11 -0.5% 阿里巴巴美股 87.07 -1.7%

北水轉錄7.8億元淨流出 吸騰訊中石油中海油

北水轉錄7.8億元淨流出，扭轉連續4日吸資走勢。騰訊控股 （00700） 有3.2億元資金淨流入，中石油 （00857） 及中海油 （00883） 分別有3及2.2億元淨流入；淨流出方面，建設銀行 （00939） 及美團 （03690） 分別有5.8及3.8億元淨流出。

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三桶油逆市升3至4% 中資電訊股回吐2%至5% 恒指觸二萬一後倒跌68點

港股過山車走勢，大市平開向上，曾升最多402點，高見21005點，午後轉跌逾200點，低見20358點，高低波幅達646點，尾市跌幅收窄，恒指全日跌68點，收報20534點，成交1277億元，科指跌1.3%，報4122點。ATM個別走，美團 （03690） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 升逾1%，三大中資電訊股跌逾2%至5%，三桶油升逾3%至4%，周大福 （01929） 跌6%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 88.60 +1.6 +23 25 建行 5.10 +1.4 +12 3 中海油 12.38 +3.3 +11 6 中移動 62.25 -2.7 -17 9 騰訊 357.00 -1.7 -30 12 美團 137.90 -3.5 -37 -29

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【分析︱周大福1929】富瑞：周大福老臣子陳世昌辭任令市場意外 惟不影響集團中期目標 維持目標價18元

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市跌270點，收報20314點

【23：30】夜期跌248點，報20336點。

【18：30】北水轉錄7.8億元淨流出，主要吸納騰訊、中石油及中海油，恒指夜期跌37點

【16：10】ATM個別走，美團 （03690） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 升逾1%，三大中資電訊股跌逾2%至5%，三桶油升逾3%至4%，周大福 （01929） 跌6%，恒指全日跌68點，收報20534點，成交1277億元，科指跌1.3%，報4122點。

【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

【16：00】恒指U盤前跌80點，報20522點。

【15：29】恒指最新跌73點，報20529點，科指跌1.5%，報4113點。

【15：10】IGG （00799） 尾市挫16%，低見2.43元。

【盈警】IGG大插16%創逾三個月低 發盈警、料去年轉虧最多至5.1億元

【15：08】美團 （03690） 尾市跌近4%，騰訊 （00700） 跌逾1%，三大中資電訊股跌逾2%至4%。

【15：02】大市尾市跌幅略收窄，最新跌102點，報20500點，科指跌1.6%，報4110點。

【15：00】百度 （09888） 跌逾3%，超媒體 （00072） 挫逾15%。

【14：54】日前發盈警的快狗打車 （02246） ，股價跌逾4%，破底低見2.84元。

【14：47】三桶油最新逆市升2%至4%，暫為表現最好藍籌，周大福 （01929） 跌逾6%，藍籌中表現最差。

【14：40】滙豐 （00005） 轉跌0.3%，友邦 （01299） 跌0.4%，港交所 （00388） 跌逾1%。

【14：36】大市最新跌155點，報20447點，午後曾低見20358點，高低波幅暫達646點。

【14：30】【電動車】威馬汽車：全力開展復工復產 逾百門店陸續恢復服務

【14：25】聯通 （00762） 最新跌半成，低見6.04元。

【14：16】嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾6%，低見161.4元，快手 （01024） 跌逾3%。

【14：14】恒指跌近200點，報20410點，跌192點，科指跌2%，報4095點。

【14：11】美團 （03690） 跌4%，騰訊 （00700） 跌近2%，阿里巴巴 （09988） 升幅縮窄至1%。

【14：10】上證午後跌穿3300點，港股最新跌近150點，低見20427點。

【14：07】大市跌幅擴大至100點，報20503點。科指跌1.5%，報4115點。

【14：06】中電信 （00728） 跌幅擴大至逾4%，聯通 （00762） 跌逾3%，中移動 （00941） 跌逾2%。

【14：05】【證監季報】證監會上季轉錄盈餘9800萬元 基金界單季吸資36億美元

【14：03】市傳快手 （01024） 正在著手布局網絡小貸牌照，其金融業務已於年初上線。內媒引述快手回應稱消息不屬實。快手股價跌逾3%，低見55.7元。

【13：57】三大中資電訊股見回吐，中移動 （00941） 、聯通 （00762） 跌2%，中電信 （00728） 跌逾3%。

【13：54】美團 （03690） 跌逾3%，低見138元，大市最新轉跌13點，報20589點，科指跌1%，報4134點。

【13：20】大市午後升幅收窄至約170點，報20774點，科指轉跌不足1點，報4176點。

【13：02】九置 （01997） 績後偏軟，跌0.2%。

【13：00】港股午後初段升約220點，報20824點，科指升0.3%，報4187點。

【12：41】【港交所旗下】LME鎳交易風波再遭5大行索賠7.5億 港交所股價照創一個月高

【12：31】【業績｜航運股】海豐國際去年多賺約67%、末期息1.6元 集團：預計行業今年將面臨嚴峻挑戰

【12：25】【海港城業績】九倉置業去年基礎淨盈利減少5%、末期息減至0.61元 海港城商場營業盈利增6%、出租率94%

【12：00】恒生指數半日升246點，報20850點，升穿20天綫，未企穩50天綫，成交700億元。科指升0.4%，報4194點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%，騰訊 （00700） 升0.2%，美團 （03690） 跌逾1%。三桶油造好，分別升約4%至5%，周大福 （01929） 逆市跌逾5%。

【12：00】【新股IPO】絕味食品計劃赴港上市 去年盈利料大挫逾七成

【11：59】【兩會2023】鄭志剛建議於河套地區設立「數據特區」 作為數據跨境流通的「試驗田」

【11：47】煤炭股向上，神華 （01088） 、中煤 （01898） 、兗礦能源 （01171） 分別升3%。

【11：41】港股中午收市前升約160點，報20763點，科指微跌不足0.1%，報4175點。

【11：37】【新股IPO】AI機械人開發商達闥科技據今年在港招股、集資39億元 曾被美國制裁而撤銷赴美IPO

【11：33】上證半日升0.2%，深證跌0.6%，創業板指跌0.6%。

【11：12】新東方在綫 （01797） 續跌逾4%，一度跌穿40元關口，低見39.65元。

【11：10】IGG （00799） 跌幅擴大至12%，低見2.55元。

【11：04】美團 （03690） 跌近2%，騰訊 （00700） 跌0.6%，大市升幅收窄至約100點，科指轉跌0.1%。

【11：00】騰訊 （00700） 最新亦轉跌0.2%，至於阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至近3%。

【10：57】大市升幅進一步收窄至200點內，報20778點，升175點，科指升0.2%，報4184點。

【10：50】美團 （03690） 最新回軟，跌0.9%。

【10：44】【新股IPO】內地海運服務商洲際船務通過上市聆訊 去年首三季多賺89%

【10：41】【阿里巴巴9988】阿里巴巴彈4% 淘特回應團隊大部分人員合併到淘寶：業務有調整、不會併入淘寶

【10：36】四大內銀造好，建行 （00939） 、工行 （01398） 、農行 （01288） 分別升逾2%，中行 （03988） 升逾1%。

【10：33】IGG （00799） 預期去年盈轉虧約4.9億至5.1億元，股價逆市跌逾9%，低見2.55元。

【10：30】滙豐 （00005） 升1%，破頂高見59.05元，友邦 （01299） 升逾1%，港交所 （00388） 升逾2%。

【10：26】大市升勢略為回順，最新升約275點，報20880點，科指升0.7%，報4205點。

【10：18】港股升400點，觸21000點。

【10：10】恒指升穿50天綫（約20947點），報20988點，升385點。三桶油最新升逾4%至5%。

【10：08】阿里巴巴 （09988） 升逾4%，騰訊 （00700） 升0.8%，美團 （03690） 轉升0.1%。

【10：07】恒指升329點，報20932點。

【10：06】中海油 （00883） 升逾5%，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升逾4%。

【10：04】大市短綫拉升，恒指最新升約208點，報20811點，科指升0.5%，報4200點。

【10：02】周大福 （01929） 跌9%，低見14.1元。

【10：02】三桶油升幅分別擴大至3%。

【09：57】【吉利175】吉利彈高近2% 2月總銷量按年升約39%至10.9萬輛 綜合首兩個月仍下滑

【09：55】兗礦能源 （01171） 發盈喜，料去年多賺近9成，股價升近5%，高見24.55元。

【盈喜｜能源股】兗礦能源料去年純利按年升近9成 受惠煤炭價格高企及成本管控

【09：50】港股維持上落格局，恒指最新再度轉跌26點，報20576點，科指跌0.7%，報4147點。

【09：46】中字頭股續向上，中車 （01766） 、中鐵建 （01186） 分別升2%破頂。

【09：42】大市升幅擴大至近100點，高見20693點。

【09：41】越秀交通基建 （01052） 績後向下，跌幅擴至逾8%，低見4.27元。

【09：39】三桶油續造好，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升2%，中海油 （00883） 升逾1%，齊齊破頂。

【09：36】電視廣播 （00511） 再升逾7%，高見6.92元。

【09：35】周大福 （01929） 早段跌半成，低見14.74元。

【周大福1929】周大福老臣子陳世昌因個人原因退任 內地業務職責將交予黃紹基

【09：34】大市回升約20點，報20623點。

【09：31】港股開市後轉跌約60點，報20543點，科指跌0.6%，報4153點。

【09：25】越秀交通基建 （01052） 去年盈利按年跌69.1%至4.5億元人民幣，末期息削75.6%至0.1港元，股價今早低開4%。

【業績︱公路股】越秀交通去年少賺69%、末期息0.1元 現價股息率跌至4.3厘 春運期間公路車流量較疫前增雙位數（第二版）

【09：23】澳博 （00880） 績前發盈警，預期去年應佔虧損擴大至約78億元，股價今早低開逾2%。

【盈警︱濠賭股】澳博周三公布業績前緊急發盈警 受累12億減值費用 料去年虧損達78億

【09：21】阿里巴巴 （09988） 升2%，美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌近0.1%，恒生指數輕微高開3點，開報20606點，科指跌不足0.1%，報4175點。

【美團3690】美團據報調整網約車業務 轉入美團平台、減少資源和人力投入

【09：12】期指開報20620點，升3點。

【08：50】恒指黑期跌17點，報20585點，道指期貨升20點，報33471點。

【08：34】德國據報5G網絡擬禁用華為、中興通訊部分部件

【08：01】【業績】攜程去年扭虧為盈、淨利潤14億元人民幣 上季賺20.6億元人民幣

【08：00】【影視股】專訪：歡喜傳媒：低成本投《滿江紅》豐收 加快投資計劃

【07：49】【生科股】康方生物：已收齊Summit Therapeutics合共5億美元款項 大幅充盈在手現金

【07：45】【Morning精點】消息：警方龍尾村檢取殘肢、DNA檢測證與蔡天鳳脗合｜裸女服侍攝理教教主洗澡片段曝光

【07：45】港股ADR收報20571點，跌32點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報58.4元，較港收市價高0.25元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報362.19元，較港收市價低0.81元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.94元，較港收市價高0.69元或0.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場觀望儲局主席鮑威爾周二（7日）及周三（8日）出席的兩場國會聽證會，以及周五關鍵的勞工數據前，美債息轉升，納指回吐 ，道指升勢縮窄。道指曾升181點，最終收升40點，報33431點；標指升2點，報4048點；納指則跌13點或0.11%，報11675點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升36點 阿里美股高港1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩