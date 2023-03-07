▲ 【業績】攜程去年扭虧為盈、淨利潤14億元人民幣 上季賺20.6億元人民幣

攜程集團 （09961） 公布業績。攜程去年扭虧為盈，淨利潤14億元人民幣，期內收入200.6億元人民幣，微升0.1%。單計第4季同樣扭虧，盈利20.6億元人民幣，按季升6.7倍。收入為50億元人民幣，按年升7%，按季則跌27%，主因內地局部地區新冠疫情反覆以及季節性的影響。

第4季度住宿預訂營業收入17億元人民幣，按年下降12%，交通票務營業收入為22億元人民幣，升45%，旅遊度假業務營業收入為1.6億元人民幣跌7%，商旅管理業務營業收入為2.8億人民幣，跌25%。

集團指，國內業務穩健復甦，國際業務也繼續呈現強勁復甦勢頭。第4季度出境機票和酒店預訂量分別按年升逾2倍及1.4倍。國際平台上的機票預訂量按年升80%。

會執行主席梁建章表示，隨著12月內地大部分的旅行限制和隔離政策被取消、國際旅遊市場繼續保持強勁復甦態勢，全球旅遊業於2022年迎來了轉折點，在第4季度，歐洲和美國繼續朝著常態化方向發展，亞太地區亦迅速復甦。自2023年初以來，中國出境旅遊快速增長，反映有大量出境旅遊需求受到壓抑。

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責任編輯︰梁浩碩