▲ 【生科股】康方生物：已收齊Summit Therapeutics合共5億美元款項 大幅充盈在手現金

康方生物 （09926） 宣布，公司已收到Summit Therapeutics（美：SMMT）以現金形式支付的第二期首付款2億美元。該許可協議下等值於5億美元的全部首付款的到賬，將大幅充盈公司的在手現金，也意味著本次合作成功地完成了第一步。

接下來，公司與SUMMIT將更加緊密地合作以加速依沃西的全球化開發進程。

去年12月6日，公司將授予Summit於Summit許可地區開發及商業化突破性雙特異性抗體依沃西（PD -1 / VEGF ， AK112 ）的獨家許可權，並在今年1月26日收到Summit支付的第一期首付款。

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編輯：姚卓然