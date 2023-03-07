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【生科股】康方生物升2%　已收齊Summit Therapeutics合共5億美元首付款項　大幅充盈在手現金

股市 09:31 2023/03/07

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【生科股】康方生物：已收齊Summit Therapeutics合共5億美元款項　大幅充盈在手現金

康方生物 （09926） 宣布，公司已收到Summit Therapeutics（美：SMMT）以現金形式支付的第二期首付款2億美元。該許可協議下等值於5億美元的全部首付款的到賬，將大幅充盈公司的在手現金，也意味著本次合作成功地完成了第一步。

康方生物現升2%，報44.35元。

康方生物表示，接下來，公司與SUMMIT將更加緊密地合作以加速依沃西的全球化開發進程。

去年12月6日，公司將授予Summit於Summit許可地區開發及商業化突破性雙特異性抗體依沃西（PD -1 / VEGF ， AK112 ）的獨家許可權，並在今年1月26日收到Summit支付的第一期首付款。

【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

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編輯：姚卓然

生物科技 生物科技股 康方生物－B（09926） 美股
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