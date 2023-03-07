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【美國加息】鮑威爾一連兩天國會聽證　前瞻4大要點

股市 06:59 2023/03/07

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【美國加息】鮑威爾一連兩天國會聽證

美國聯儲局主席鮑威爾，將一連兩日出席國會聽證，先是香港時間周二晚在參議院銀行委員會，以及周三晚在眾議院金融服務委員會，就半年度貨幣政策發表講話。

（1）對加息看法：

料回應市場對終端利率看法，預期會引導至5.25至5.5厘區間，高於去年底點陣圖預測中位數的5.125厘，會提及持續加息，以及3月底加息0.25厘抑或是0.5厘。

（2）對通脹看法：

1月CPI通脹放緩速度大幅減慢，按年僅跌6.5%放緩至6.4%，高於預期，按月更見回升0.5%。儲局通脹指標的PCE消費支出，按年更由5.3%加速至5.4%，核心PCE亦由4.6%升至4.7%，鮑威爾會否判斷在加息太早減速至0.25厘後，反而導至通脹趨勢反彈。

（3）對經濟前景看法：

預期他認為美國經濟強韌，勞工市場仍非常緊張，不會出現硬着陸，亦不會出現衰退，予加息空間。

（4）非鷹即鴿：

鮑威爾若言論溫和，會被市場認為取態偏鴿，將可刺激科技股走勢，但若言論鷹派，則增加市場猜測單次加息0.5厘的機會，美國10年期債息隨時升破4厘，打壓股市。

【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

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【美國加息】散戶湧買美國6個月新債額　創近30年最高

【港元滙價】港滙低見7.8499　美元3個月拆息突破5厘

記者：譚志偉

美股 債券 經濟衰退 外滙 經濟數據表現 貨幣政策 經濟 加息 美國聯儲局 通脹
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