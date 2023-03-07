▲ 【盈警︱濠賭股】澳博業績前兩日緊急發盈警、料虧損按年增9成 受累回力大樓和衛星場減值、股價曾挫4%

澳博控股 （00880） 周三（8日）公布2022年度業績前夕，於周一（6日）晚間突發盈警。澳博因應為回力大樓翻新成本、部分衛星賭場作減值，料去年錄得逾12億元減值費用，拖累集團全年虧損約78億元，較前一年度41.4億元擴大88%。澳博今早股價最多曾跌4%，低見3.98元，最新跌2.6%報4.04元，成交4060萬元。

澳博解釋，為提高營運效率，澳娛採取一系列措施優化其博彩物業組合，為新批給合同及疫情後經濟做準備。

當中，公司向執行董事「四太」梁安琪轉租回力大樓，並訂立新轉租協議。由於回力大樓新轉租協議的優化計劃及短期性質，公司決定需要計提減值費用約12.05億元，並已於去年度作出計提。

隨新博彩批給合約今年生效，公司透露，於2022年12月27日，有5間第三方擁有的娛樂場（巴比倫娛樂場、鑽石娛樂場、金龍 娛樂場、萬龍娛樂場及御龍娛樂場）關閉，另有兩間自行推廣娛樂場（東方娛樂場和海島娛樂場）關閉，有關的其他減值費用約470萬元。

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