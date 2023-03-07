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【盈警︱濠賭股】澳博低開近3%　周三公布業績前緊急發盈警　受累12億減值費用　料去年虧損達78億

股市 09:23 2023/03/07

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澳博周三公布業績前緊急發盈警　受累12億減值費用　料去年虧損達78億

澳博 （00880） 於本周三（8日）公布業績前急發盈警，指於集團核心娛樂場業務進行部分重新評估及優化，導致2022年度業績出現重大減值費用，令虧損增加12.1億元，故預期去年應佔虧損約78億元，較再對上一個財年虧損41.4億元有所擴大。

澳博低開2.7%，報4.04元。

澳博指，為提高營運效率，澳娛綜合已採取一系列措施優化其博彩物業組合，為新批給合同及疫情後經濟做準備。於2022年12月27日，第三方擁有的五間娛樂場已關閉。此外，於2022年12月27日，兩間自行推廣娛樂場已關閉。

另外，公司向梁安琪轉租回力大樓，並訂立新轉租協議。由於回力大樓新轉租協議的優化計劃及短期性質，公司決定需要計提減值費用約12.05億元，並已於去年度作出計提。

該減值費用與集團翻新回力大樓以使其可作為娛樂場 經營所產生的成本賬面值有關，並包括與2022年12月底關閉五間第三方擁有的娛樂場及兩間自行推廣的娛樂場有關的其他減值費用約470萬元。

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澳博控股（00880） 梁安琪 經濟 港股
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