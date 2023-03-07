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【港交所旗下】LME鎳交易風波再遭5大行索賠7.5億　港交所股價照創一個月高

股市 12:41 2023/03/07

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LME因鎳交易風波再遭多間投資公司索賠7.5億元

港交所 （00388） 旗下倫敦金屬交易所（LME）因去年3月的鎳期貨合約「挾淡倉」交易風波，遭多間基金公司入稟索賠。港交所周一晚（7日）公告指，最新遭5家機構合組提告，該批機構於倫敦時間3月6日提交給英國商業法院，同時送達予LME和LMEClear 。原告人索賠金額約8,000萬英鎊（約7.5億港元）。

港交所今早股價輕微低開後，早市曾升近3%，高見349.8元。港交所半日報344.6元，為逾一個月高位，成交9.7億元。港交所星期三除淨。

LME早前已被Elliott、Jane Street控告　涉逾36億港元

新一批提告LME的投機構包括：

  • AQR Capital Management LLC
  • DRW Commodities LLC
  • Flow Traders BV
  • Capstone Investment Advisors LLC
  • Winton Capital Management Limited

港交所指，該申索擬因LME取消原告人聲稱於2022年3月8日英國時間0時0分或之後執行的鎳合約交易的決定，而聲稱蒙受的損失申索賠償。原告人聲稱有關決定屬不合法干預其人權。

LME和LME Clear管理層認為，該申索毫無法律依據。由於該申索並沒有提出就香港交易所於2022年6月6日及6月7日公布有關LME和LME Clear被提出申索所涉及範圍以外的任何問題，有關方已同意在司法覆核申索作最後裁決之前暫緩原告人的申索。

在最新一批投資者提告前，LME去年已被Elliott和Jane Street Global Trading入稟索償，要求賠4.56億美元（約35.6億港元）和1534萬美元（約1.2億港元）。

港交所未有提前撥備、去年專業費用大增

港交所雖然未有為事件作減值撥備，但去年集團專業費用按年增77%至2.79億元，當中主要來自LME鎳市場的事件。

除了投資者提告，英國金融行為監管局（FCA）月初證實正為LME鎳風波作執法調查。

LME：充分配合英監管機構FCA調查 將採取積極措施提高鎳市場流動性，可見【下一頁】

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