【港交所旗下】鎳交易風波　LME遭5大行索賠7.5億

▲ LME因鎳交易風波再遭多間投資公司索賠7.5億元

港交所 （00388） 旗下倫敦金屬交易所（LME）因去年3月的鎳期貨合約「挾淡倉」交易風波，遭多間基金公司入稟索賠。港交所發公告指，最新遭AQR Capital Management LLC、DRW Commodities LLC、Flow Traders BV、Capstone Investment Advisors LLC及Winton Capital Management Limited組成的原告人提出申索，並於3月6日提交予英國商業法院並送達予LME和LMEClear 。

港交所指，該申索擬因LME取消原告人聲稱於2022年3月8日英國時間0時0分或之後執行的鎳合約交易的決定，而聲稱蒙受的損失申索賠償。原告人聲稱有關決定屬不合法干預其人權。原告人索賠金額約8,000萬英鎊（約7.5億港元）。

LME和LME Clear管理層認為，該申索毫無法律依據。由於該申索並沒有提出就香港交易所於2022年6月6日及2022年6月7日公布有關LME和LME Clear被提出申索所涉及範圍以外的任何問題，有關方已同意在司法覆核申索作最後裁決之前暫緩原告人的申索。

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