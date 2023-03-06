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【美團3690】美團據報調整網約車業務　轉入美團平台、減少資源和人力投入

股市 21:17 2023/03/06

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美團據報調整網約車業務　轉入美團平台、 減少資源和人力投入

美團 （03690） 據報調整網約車業務。內媒引述美團內部信指，網約車將轉入美團平台，網約車負責人張星遠將向美團平台負責人李樹斌匯報。同時，美團網約車業務放棄自營打車業務，全面轉向聚合模式。

據指，美團將在後續減少網約車相關業務的資源和人力投入，目前團隊將保留一部分留在網約車，其餘人員分批次調配到其他業務綫。

報道引述接近美團人士指，此次調整是基於今年美團各項主營業務均面臨較大壓力，非核心業務的主要基調是降本增效。目前，美團打車的日單量在100萬單左右，其中自營訂單佔比約40%。

值得留意是，這並非美團首次調整網約車業務。於2021年，美團直接分拆智慧交通平台，將打車及無人車配送兩個事業部獨立，分別由張星遠和夏華夏負責，二人均向CEO王興匯報。

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編輯：袁諾曦

美團－W（03690） 港股
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