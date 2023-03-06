【證監監管】證監會禁止花旗環球金融前負責人重投業界　為期10年

▲ 【證監會】證監會禁止花旗環球金融前負責人重投業界 為期10年

證監會禁止花旗環球金融前負責人員、董事會成員及泛亞執行服務主管Philip John Shaw重投業界，為期10年至2033年3月3日止。證監會早前已處分花旗環球金融，因該公司在2008年至2018年期間，一直容許其現貨股票業務部轄下多個交易櫃枱向機構客戶發布被錯誤標籤的申購意向，並在執行利便交易時向該等客戶作出失實陳述，嚴重違反監管規定和犯有內部監控缺失。

證監會認為，花旗環球金融的違規行為及缺失，可歸因於Shaw沒履行其作為負責人員及花旗環球金融高級管理層成員的職責。

證監會法規執行部執行董事魏弘福（Christopher Wilson）指，Shaw透過其失當行為，在花旗環球金融內部鼓吹一種犧牲客戶利益及基本誠信標準以追求利益的文化，在此情況下，他的行為遠遜於持牌中介人高級管理層成員理應達到的標準，故有必要對其施加制裁。

Shaw引機制利便製備被錯誤標籤的申購意向

證監會表示，Shaw在2015年引入一項機制，以利便花旗環球金融的股票銷售交易櫃枱大量製備被錯誤標籤的申購意向，當中涉及市場上某些交投最活躍的藍籌股。該等申購意向的背後並無來自某特定客戶的任何潛在交易指示或意向，但卻被標示為「自然」、「接觸中」及／或「P：1」，以期引發客戶查詢。Shaw曾將該等申購意向描述為「the fakes（意即虛假意向）」及「fake flow（意即虛假流通量）」，顯示他並不相信它們被正確標籤。

證監會續指，雖申購意向的質素及準確性已引致多宗客戶投訴，但Shaw無停止發布被錯誤標籤的申購意向，並向客戶表示它們已按照業界標準予以分類。

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編輯：胡學能