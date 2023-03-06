  • 20°C
香港時間 : 2023306日 (週一) 20:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【證監會】證監會禁止花旗環球金融前負責人重投業界　為期10年

股市 19:54 2023/03/06

分享：

分享：

證監會禁止花旗環球金融前負責人員、董事會成員及泛亞執行服務主管Philip John Shaw重投業界，為期10年至2033年3月3日止。證監會早前已處分花旗環球金融，因該公司在2008年至2018年期間，一直容許其現貨股票業務部轄下多個交易櫃枱向機構客戶發布被錯誤標籤的申購意向，並在執行利便交易時向該等客戶作出失實陳述，嚴重違反監管規定和犯有內部監控缺失。

證監會認為，花旗環球金融的違規行為及缺失，可歸因於Shaw沒履行其作為負責人員及花旗環球金融高級管理層成員的職責。

證監會法規執行部執行董事魏弘福（Christopher Wilson）指，Shaw透過其失當行為，在花旗環球金融內部鼓吹一種犧牲客戶利益及基本誠信標準以追求利益的文化，在此情況下，他的行為遠遜於持牌中介人高級管理層成員理應達到的標準，故有必要對其施加制裁。

Shaw引機制利便製備被錯誤標籤的申購意向

證監會表示，Shaw在2015年引入一項機制，以利便花旗環球金融的股票銷售交易櫃枱大量製備被錯誤標籤的申購意向，當中涉及市場上某些交投最活躍的藍籌股。該等申購意向的背後並無來自某特定客戶的任何潛在交易指示或意向，但卻被標示為「自然」、「接觸中」及／或「P:1」，以期引發客戶查詢。Shaw曾將該等申購意向描述為「the fakes（意即虛假意向）」及「fake flow（意即虛假流通量）」，顯示他並不相信它們被正確標籤。

證監會續指，雖申購意向的質素及準確性已引致多宗客戶投訴，但Shaw無停止發布被錯誤標籤的申購意向，並向客戶表示它們已按照業界標準予以分類。 

相關文章：

【港股實名制】證監會提醒3月20日推「港股實名制」　未登記投資者「許沽不許買」

編輯：胡學能

港股 證監會
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【網絡監管】外媒：中國擬設新監管機構　集中管理企業數據

下一篇文章

【盈喜盈警】靈寶黃金料去年多賺8成　一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中國市場】麥樸思：未能將資金從內地匯出境外、屬個人帳戶　警告投資中國時要「非常、非常小心」（第二版）
【中國市場】麥樸思：未能將資金從內地匯出境外、屬個人帳戶　警告投資中國時要「非常、非常小心」（第二版）
【美國經濟】美國本周聚焦新增職位　拆解美國人不返辦公室原因
【美國經濟】美國本周聚焦新增職位　拆解美國人不返辦公室原因
【港股夜期+北水】北水全日吸資22.7億元　買中移動港交所沽建行中海油　恒指夜期微升3點（不斷更新）
【港股夜期+北水】北水全日吸資22.7億元　買中移動港交所沽建行中海油　恒指夜期微升3點（不斷更新）
【港元定存】港元1年定存最高3.95厘 大戶穩賺逾39萬元利息
【港元定存】港元1年定存最高3.95厘 大戶穩賺逾39萬元利息
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣　散戶有3個選擇可以揀
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣　散戶有3個選擇可以揀
【恒生90周年】恒生總行3.6起展出一系列珍貴的照片和文物　十二生肖豬仔錢罌在收藏界有價有市
【恒生90周年】恒生總行3.6起展出一系列珍貴的照片和文物　十二生肖豬仔錢罌在收藏界有價有市
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款