【新股IPO】中國實驗室服務商艾迪康再度遞交上市申請

中國三大獨立醫學實驗室(ICL)服務提供商艾迪康再度遞交來港上市申請，摩根士丹利與富瑞為聯席保薦人。根據其初步招股文件顯示，艾迪康目前於中國擁有32個自營實驗室，組成集成網絡為醫院和體檢中心提供檢驗服務，截至去年底止檢測量增長至近1.65億次。





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艾迪康去年全年收入達48.6億元人民幣，按年增長43.8%，純利則按年升逾115%至6.8億元人民幣。是次集資所得，將用於加強普檢及特檢能力、通過開設新實驗室等方式拓展網絡、業務開發，以及升級及擴大現有實驗室等。

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記者：張以正