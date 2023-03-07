【中小企導航@iM網欄】第二曲綫創新 爭脫紅海競爭創建廣闊藍海

「創新」是企業在今天競爭激烈的市場中賴以生存的必然條件之一，企業透過諸如設計思維等方法了解客戶的真正需求，進行持續創新優化現有產品或服務來留住現有客戶，以及拓展客戶群。但企業領導者必須留意一點，他們仍然只是留在現有產品或服務所針對的擁有某種特徵客戶群的競爭圈中，在開拓市場初期，競爭對手為數不多，先行者擁有一定的優勢，但當市場發展至一定程度後，競爭對手翻倍，那競爭圈就變成了「紅海」，較具策略意識的企業，會以持續創新來維持競爭力，延長產品或服務的生命，這種持續創新的做法就是「第一曲綫創新」。雖然如此，隨着時間的推移，企業也會自然而然地墮進紅海，並感受到在市場內生存愈來愈困難。

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其中，前瞻性較強的企業，會在墮進紅海前啟動「第二曲綫創新」，創建新的產品或服務，打造他們的「藍海」，並周而復始地透過「第一曲綫創新」和「第二曲綫創新」這兩個引擎推動企業的業務不斷增長。「第一曲綫創新」指的是企業持續性創新 (Continuous Innovation)，「第二曲綫創新」指的是企業的破壞性創新 (Disruptive Innovation) ，意即自己顛覆自己的產品或服務。

「第二曲綫創新」的本質是甚麼 ? 企業要如市場破壞過氣企業一樣，如Netflix取代Blockbuster，敢於破壞過氣業務和過氣產品或服務。當過氣的A產品或服務和新興的B產品或服務之間遭遇非連續性的斷層時，企業要毫不猶豫地把資源投向B產品或服務，大膽地去破壞過氣的A產品或服務，絕對不可以再將資源不斷地傾注於A產品或服務，這就是「第二曲綫創新」，也就是企業的內部創造性破壞。這種做法看似容易，但做起來卻非常困難。

舉個例子，阿里巴巴這樣成功的企業也經歷過「第二曲綫創新」以成就今天的成功。阿里巴巴最初推出的業務為B2B服務，是企業與企業之間的對接橋樑，他們的發展極為快速，甚至把這塊業務分拆出來在香港上市。其後，阿里巴巴在B2B服務這塊業務發展至顛峰時，找到了第二曲綫，那就是B2C業務——淘寶，當淘寶愈做愈大，愈做愈好，以至發生了較為激烈的資源競爭時，非連續性的斷層由此而生。當時，馬雲毫不猶豫地選擇了淘寶，為此不惜將舉國聞名的阿里巴巴B2B國際事業全盤打散。

在今天快速發展的市場，企業只顧以「第一曲綫創新」持續優化現有市場和現有產品或服務，已經不足以讓企業能在市場存活一段合理的時間。因此，企業需盡快構建「第二曲綫創新」的思維、策略和能力，以維持企業的長期競爭優勢。

作者_盧威林博士 簡介： 威博顧問有限公司總經理暨首席顧問 企業升級轉型專家，擁有23年以上的專業管理顧問及培訓經驗，曾協助不同產業內企業、公營機構及政府部門優化組織結構及提升營運效率，客戶遍佈粵港澳大灣區，對粵港澳大灣區政策及優惠具相當的認識。近年主力協助香港企業應用數碼分析工具進入國內市場及實施商業模式革新。

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