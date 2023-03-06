【大灣區】越秀交通去年少賺69% 毎股派末期息0.1元

廣東省公路營運商越秀交通(01052) 公布去年業績。截至2022年12月31日止全年純利4.5億元（人民幣．下同），按年跌69％，每股基本盈利27.08分；派末期息0.１港元，全年派息0.2港元，相當於0.174元，全年派息率相當於64.4％。期內收入32.8億元，跌11.1％；營運盈利14.5億元，跌45.1％。

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集團表示，將繼續把握高速公路投資併購的戰略機遇期，立足粵港澳大灣區和中部地區，兼顧其他未來受益於繼續城市化，工業化發展較快的區域，堅持做強做大以收費公路為主的基礎設施業務。

越秀交通副董事長兼總經理何柏青表示，集團今年首兩月整體交通量已達2019年最高水平，收費公路車流量對比去年及2019年有雙位數增長，符合管理層預期。旗下路費收入佔最多的廣州北二環高速，其改擴建項目已於去年11月初步動工，今年下半年將全面動工，包括拆遷等，何柏青預料構成24億元資本性開支，又指工程不會對現有營運項目收入產生大影響。

集團副總經理朱文波表示，去年資本性支出為12億元，當中併購蘭蔚高速公路開支8.6億元，工程性開支3.1億元。集團未來亦會積極考慮併購，尤其南方及中西部地區，一些過往經營不善但具潛力的優良資產。另外，集團會培養和孵化母公司越秀集團已併購的河南平臨高速及山東秦濱高速，待項目成熟或有機會實現資本收入。

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