【周大福1929】周大福跌6%　老臣子陳世昌因個人原因退任　內地業務職責將交予黃紹基

▲ 周大福老臣子陳世昌因個人原因將退任 內地業務職責將交予黃紹基

周大福 （01299） 宣布，執行董事兼董事總經理（中國內地）陳世昌因私人性質的個人原因向公司表示有意退任，以便將更多時間用於個人事務。陳世昌已提出請辭執董兼董事總經理（中國內地）以及其他職務，自3月31日起生效。

周大福早段跌6.1%，報14.64元，創逾兩個月低。

周大福指，已與陳世昌一起制定詳細計劃，以確保將目前的角色和職責無縫移交給執行董事兼董事總經理（企業及港澳與海外事務）黃紹基。 黃紹基將專注於監督公司的中國業務運營與戰略，以確保業務的延續性及可持續增長。

陳世昌為周大福的老臣子，於1985年加入集團，於2021年4月調任公司董事總經理（中國內地），負責集團內地業務的策略規劃及整體管理。

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編輯：袁諾曦