【樓市熱話】用建築期付款買新樓 點解贏面較高?

自國內放寬防疫政策後，市場預期兩地經貿往來逐步復常，從而帶動本港今年經濟好轉，加上憧憬內地資金將重新流入市場，幾大龍頭地產代理都非常看好今年樓市，最牛的更預期樓價會大升15%。

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然而，部分跨國代理行及分析員卻唱反調，認為今年全球經濟很大機會進入衰退，美國繼續加息，利率仍未見頂，加上發展商積壓大量存貨，估計今年樓價最壞情況會下跌10%。



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一個說會升一個說會跌，正反兩方各有道理，弄得一眾買家都無所適從。有些買家擔心今日不買未來會更貴，但現在入市又怕樓市只是迴光反照，買完即跌，部分買家亦擔心買入後就算樓價不跌，但利息仍高企，貴息仍然「有排捱」。然而，市場普遍相信疫情過後香港經濟將逐步好轉，加上預計美國在今年底或明年初將會開始減息，樓市將會擺脫頹勢。

贏面甚高自住方案

如果閣下真的擔心一買即跌、又怕捱貴息、但又相信兩三年後樓價會比今天高的話，筆者建議你一個贏面甚高的自住（投資）方案，就是用「建築期付款方式買新樓」。

去年因疫情及美國瘋狂加息導致樓價大跌，發展商賣樓甚艱難，貨尾單位及未推售單位合供7,064伙，再加上今年計劃推售的項目，合共涉及29,722伙。因此發展商在第一季推盤時必定非常謹慎及保守，估計第一、二張價單將會貼近甚至低於二手價推出，只要能抽到，贏面就會高，而就算真的不幸地一簽臨約樓市即跌，但到你收樓時已是2、3年後（2024年年底或2025年年初）的事，甚麼疫情甚麼加息周期，相信都成過去式，屆時樓市應該已經反彈不少了。

另一方面，因現在仍處於加息周期，估計聯儲局仍會在今年內加息0.5至0.75厘，而本港銀行很大機會跟隨加息。如你今天買二手樓，3個月後你就要開始供貴息，但如你今天買的是新樓，加上選用「建築期付款」計劃的話，當你收樓時，已經是2、3年後的事，利息相信已回落不少，那你便可免卻捱貴息之苦。

然而，你出手前需要留意一點，如你選用「建築期付款」計劃去買新樓的話，你必須確保年2、3年後，依然保持一份有穩定收入的工作，否則，銀行是不會批出按揭貸款給你上會的。

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撰文：King Sir 葉景強 香港按揭轉介創辦人兼資深物業投資者

以上內容節錄自《iMoney Focus》798期「King談樓市」

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責任編輯：陳詠妍