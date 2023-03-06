富榮花園錄蝕讓　三房戶3年蝕82萬離場

綠表買家積極在居屋市場尋寶。世紀21家天下物業黎振傑表示，旺角富榮花園8座低層B室，實用面積592平方呎，三房間隔，座向西北，成功以638萬元(未補地價) 易手，實用面積呎價10,777元。

據了解，原業主於2019年9月以720萬元(未補地價) 購入上址，持貨逾3年至今轉售，帳面虧蝕82萬元，單位期內跌幅11%。

延伸閱讀【單位直擊】親人是講價高手 出馬與業主長途電話「隔空」講價 成功725萬購芊紅居三房戶【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機