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【HSBC滙豐】廖宜建獲贈近26萬股滙豐股份 沽13,612股套現81萬元
股市 18:54 2023/03/06
HSBC滙豐 （00005） 日前公布2月27日向董事、僱員等授出有條件獎勵以認購公司每股面值0.5美元之普通股。披露易最新資料顯示，滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建在2月27日獲給予259,961股滙豐，他3月1日在場內以每股平均價6.3277英鎊（約59.63港元）沽出13,612股，套現近81.2萬港元。
廖宜建在該宗交易後，仍持有逾110.2萬股滙豐。
據滙豐日前公告，2月27日根據2011年滙豐股份計劃 ，向董事、僱員及前僱員授出有條件獎勵以認購公司每股面值0.5美元之普通股共逾6363.5萬股，授出獎勵之購買價格為0英鎊。
滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）獲授1,031,628股，財務總監艾橋智（Georges Elhedery）獲授364,042股，兩人禁售期為12個月。
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記者：胡學能
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