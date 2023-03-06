【審查制度】擁千萬豪宅仍可綠表購居屋　議員質疑機制存漏洞　王天予：考慮收緊及檢討現時核查制度

大埔龍尾村碎屍案中，揭露死者蔡天鳳前家翁持有逾7000萬元加多利山豪宅單位，仍可以綠表資格購入居屋。立法會議員質疑，現時房署的審查制度存有漏洞。房屋局常任秘書長王天予回應稱，考慮到今次個案，局方會檢討或者收緊入息及資產審查。

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立法會房屋事務委員會今日（6日）討論公屋入息和資產限額檢討。實政圓桌的田北辰問到，案中疑犯持有幾千萬物業，但仍可以綠表資格買入居屋單位，令人大感不解，直言「聽起上嚟好荒謬」，促請房署主動查核持綠表購買居屋的人士是否持有物業或其他資產。

王天予表示不回應有關個個案，但就承認綠表人士購買居屋，當局不會主動審查入息及其他資產，主要是希望鼓勵有能力的公屋居民購買居屋，可以讓出公屋，令政府能夠回收單位，不過考慮到今次個案的極端例子，或會考慮收緊或者檢討現時核查制度，不過由於較為複雜當局將會與房委會進行商討。

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